"Могло взлететь на воздух в любую секунду": Хабенский задыхался среди пылающих декораций

Константин Хабенский рисковал жизнью на съемках. Артист сыграл роль в фильме-катастрофе "Огонь".

Картина режиссера Алексея Нужного посвящена пожарным и спасателям, которые тушат огонь в лесах. Константин Хабенский отмечает, что создателям фильма "Огонь" хотелось рассказать историю настоящих героев.

"За один день до окончания съемок наш консультант, товарищ режиссера Алексея Нужного, который непосредственно и подал ему идею фильма и консультировал на уровне сценария, параллельно с фильмом занимался своей работой, именно лесными пожарами, погиб при тушении. Фильм частично или полностью будет посвящен ему", – сказал актер в эфире нового выпуска онлайн-шоу "ОК на связи!".

Съемки фильма "Огонь" были сложными. Декорации на площадке горели по-настоящему. Актерам приходилось работать в непосредственной близости к пламени, дышать было тяжело. По словам Константина Хабенского, работа велась в павильоне около трех недель. Одновременно было задействовано триста газовых баллонов. Тот, кто находился рядом, рисковал жизнью.

"Такого не было еще нигде и никогда. Все это могло взлететь на воздух в любую секунду, но благодаря нашим пиротехникам все держалось крепко, вовремя газ-огонь. Мы втянулись в эту историю и уже знали, где ходить, какими тропами между горящих деревьев, а жарко было очень. Кислорода не хватало после каждого дубля, но мы начали чувствовать себя как дома, без паники, без жути", – рассказал о работе над фильмом "Огонь" Константин Хабенский.