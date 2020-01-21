Сатана: Хабенский в полиции показал характер

Телеканал НТВ снимает сериал "За час до рассвета". В работе над исторической драмой задействовано много звезд: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Агния Дитковските и другие.

Действия многосерийной картины происходят в 1946 году. Главный герой Денис Журавлев (его играет Андрей Бурковский) устраивается на работу в милицию. Его начальник – майор Шумейко, роль которого досталась Константину Хабенскому, не зря носит прозвище Сатана. Это человек с тяжелым характером, но в профессии ему нет равных.

Вместе опытный майор и новичок разрабатывают хитрый план, чтобы ликвидировать преступную группировку, которую возглавляет бандит по кличке Клещ. Постепенно главный герой осознает, что ситуация намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

По словам Бурковского, он долго готовился к работе в сериале "За час до рассвета". Артист репетировал с режиссером и коллегами по цеху, обсуждал детали. Чтобы освежить знания о той эпохе, Андрей смотрел картины о жизни после войны.

"Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно когда крутой сценарий, а здесь он крутой", – говорит звезда сериала "За час до рассвета" Андрей Бурковский. Об этом сообщают "7Дней".