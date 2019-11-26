Загнанный в угол Хабенский рассказал о предательстве больной раком жены

Константин Хабенский стал очередным звездным гостем программы Ирины Шихман "А поговорить?" Прославленный актер, обычно не афиширующий подробностей своей частной жизни, на сей раз ответил на личные вопросы.

Константин Хабенский подробно рассказал о работе в театре и благотворительности. На создание фонда в поддержку детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга артиста толкнула беда, случившаяся с его первой женой Анастасией. У супруги актера была диагностирована глиобластома. "Вы раньше узнали, чем Настя, что ей осталось 1,5-2 года?" – спросила у собеседника ведущая. "Я думаю, что человек, который сталкивается с этой историей, узнает все вообще раньше даже врачей. Интернет тогда уже работал, все было под рукой", – отметил Константин Хабенский.

К сожалению, жена актера умерла в 2008 году, так и не сумев побороть тяжелую болезнь. В 2013 году Константин Хабенский женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Ольга Литвинова. Ведущая задала артисту непростой вопрос: "После тяжелой болезни супруги, когда вы поняли, что можете позволить себе снова влюбиться?" Выдержав паузу, Хабенский сказал: "Пропустим этот вопрос, дальше". Но Шихман не отступила: "Он личный?" Тогда он объяснил: "Это не математическая история. Я не люблю, когда мне задают математические вопросы на нематематические темы".

Тем не менее, ведущая сумела разговорить собеседника. "Были ли у вас мысли: "Не предам ли я память жены?" – перефразировала свой вопрос Ирина Шихман. Константин Хабенский ответил: "Конечно. Скажите, как человек, по идее Создателя, должен жить – в любви или в страданиях? В любви. Забыть – значит предать".

В браке с Ольгой Литвиновой актер воспитывает двух дочерей. От первого брака у Константина подрастает сын Иван. Мальчик живет в Барселоне с бабушкой. Хабенский периодически навещает наследника. Актер признался, что уделяет своим сыну и двум дочкам меньше внимания, чем детям своего благотворительного фонда. Константин Хабенский в шутку отметил, что ждет претензий, которые рано или поздно ему предъявят наследники.