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Загнанный в угол Хабенский рассказал о предательстве больной раком жены

Константин Хабенский. Фото: www.globallookpress.com
Константин Хабенский стал очередным звездным гостем программы Ирины Шихман "А поговорить?" Прославленный актер, обычно не афиширующий подробностей своей частной жизни, на сей раз ответил на личные вопросы.
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Константин Хабенский подробно рассказал о работе в театре и благотворительности. На создание фонда в поддержку детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга артиста толкнула беда, случившаяся с его первой женой Анастасией. У супруги актера была диагностирована глиобластома. "Вы раньше узнали, чем Настя, что ей осталось 1,5-2 года?" – спросила у собеседника ведущая. "Я думаю, что человек, который сталкивается с этой историей, узнает все вообще раньше даже врачей. Интернет тогда уже работал, все было под рукой", – отметил Константин Хабенский.

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Константин Юрьевич Хабенский актер

К сожалению, жена актера умерла в 2008 году, так и не сумев побороть тяжелую болезнь. В 2013 году Константин Хабенский женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Ольга Литвинова. Ведущая задала артисту непростой вопрос: "После тяжелой болезни супруги, когда вы поняли, что можете позволить себе снова влюбиться?" Выдержав паузу, Хабенский сказал: "Пропустим этот вопрос, дальше". Но Шихман не отступила: "Он личный?" Тогда он объяснил: "Это не математическая история. Я не люблю, когда мне задают математические вопросы на нематематические темы".

Тем не менее, ведущая сумела разговорить собеседника. "Были ли у вас мысли: "Не предам ли я память жены?" – перефразировала свой вопрос Ирина Шихман. Константин Хабенский ответил: "Конечно. Скажите, как человек, по идее Создателя, должен жить – в любви или в страданиях? В любви. Забыть – значит предать".

В браке с Ольгой Литвиновой актер воспитывает двух дочерей. От первого брака у Константина подрастает сын Иван. Мальчик живет в Барселоне с бабушкой. Хабенский периодически навещает наследника. Актер признался, что уделяет своим сыну и двум дочкам меньше внимания, чем детям своего благотворительного фонда. Константин Хабенский в шутку отметил, что ждет претензий, которые рано или поздно ему предъявят наследники.

Автор: 26 ноября 2019, 10:10
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