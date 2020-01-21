Приревновавшая дочь отказалась от контакта с любовником Волочковой

Кажется, что Анастасия Волочкова создана для любви: роскошная фигура, красивая грудь, поражающие воображение шпагаты... "А сама-то величава!/ Выступает, будто пава", – словно о ней писал Пушкин. Мужчины такую женщину не пропускают. Обилие огромных букетов от не менее массивных жителей южных республик – лучшее тому подтверждение, но сердце Насти сейчас несвободно.
А как же дочь-подросток относится к нынешнему ухажеру Волочковой? "Ариша не принимает никого из тех, кто оказывается со мной рядом, – сообщила балерина. – Она меня просто ревнует к мужчинам. Все дети – эгоисты по своей природе и хотят, чтобы мама была только их".
"У меня с дочерью был серьезный разговор. Я ей объяснила, что не могу быть одна, и, кажется, смогла убедить, – продолжила Настя. – Ариша знает про мои трудности с ее отцом (с бизнесменом Игорем Вдовиным танцовщица не была расписана. – Прим. ред.). Про то, что он отнял у меня деньги, про то, что в этом году планирую с ним судиться..."
Анастасия Волочкова призналась, что в этом году планирует выйти замуж. "Хочу, чтобы была красивая дата. Ждите семь свадебных платьев и торжество в самом красивом дворце!" – улыбнулась балерина.
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