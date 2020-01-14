Гагарина поведала о страшных испытаниях для дочери

Несмотря на то, что сейчас артистка наслаждается заслуженным отдыхом, дорога до островов обернулась сущим кошмаром для ее семьи. Знаменитость поведала, что на нервной почве у дочери Мии подскочила температура прямо в аэропорту. Потом ребенок упал, а уже перед посадкой трехлетнюю девочку два раза стошнило. Полина призналась, что тогда у нее появилось желание развернуться и уехать домой.
"Волевым семейным решением мы двинулись дальше – надели на Мию наушники и поставили Лунтика. Взлетали мы спокойно, Миюша даже не поняла, что мы уже высоко над землей! Через час она крепко заснула, и мы тоже вырубились.... до первого невероятного толчка. Я была уверена, что мы приземлились, но оказалось, что это турбулентность", – посетовала Гагарина в своем инстаграм-аккаунте.
Она отметила, что страшно перепугалась за своих родных. К счастью, семья приземлилась благополучно, однако их ждала стыковка в аэропорту. Полина отметила, что желание садиться на другой самолет ни у кого не было. Звездную чету снова ждала турбулентность, которую они перенесли уже лучше.
А вот вывела ребенка из себя длительная задержка последнего борта – кукурузника, который должен был доставить семью на сами острова. Девочка начала "дико реветь" и отвлечь ее было невозможно. Впрочем, по признанию Гагариной, до места они добрались благополучно.
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