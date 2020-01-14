Гагарина поведала о страшных испытаниях для дочери

Певица Полина Гагарина поведала о страшных испытаниях, выпавших ее дочери во время перелета на Мальдивы. Знаменитость посетовала, что ребенку стало плохо во время пути.

Несмотря на то, что сейчас артистка наслаждается заслуженным отдыхом, дорога до островов обернулась сущим кошмаром для ее семьи. Знаменитость поведала, что на нервной почве у дочери Мии подскочила температура прямо в аэропорту. Потом ребенок упал, а уже перед посадкой трехлетнюю девочку два раза стошнило. Полина призналась, что тогда у нее появилось желание развернуться и уехать домой.

"Волевым семейным решением мы двинулись дальше – надели на Мию наушники и поставили Лунтика. Взлетали мы спокойно, Миюша даже не поняла, что мы уже высоко над землей! Через час она крепко заснула, и мы тоже вырубились.... до первого невероятного толчка. Я была уверена, что мы приземлились, но оказалось, что это турбулентность", – посетовала Гагарина в своем инстаграм-аккаунте.

Она отметила, что страшно перепугалась за своих родных. К счастью, семья приземлилась благополучно, однако их ждала стыковка в аэропорту. Полина отметила, что желание садиться на другой самолет ни у кого не было. Звездную чету снова ждала турбулентность, которую они перенесли уже лучше.

А вот вывела ребенка из себя длительная задержка последнего борта – кукурузника, который должен был доставить семью на сами острова. Девочка начала "дико реветь" и отвлечь ее было невозможно. Впрочем, по признанию Гагариной, до места они добрались благополучно.