Грудь оголившейся Гагариной взбесила народ

Сейчас Полина отдыхает на Мальдивских островах вместе с дочерью и мамой. На снимке артистка позирует в мини-бикини цвета хаки. В руках она держит ракетку для настольного тенниса. Знаменитость призналась, что пока ей не нужно присматривать за ребенком, она проводит время с родительницей.
"На острове просто фантастический детский клуб, в котором работает замечательная Ольга! Мы это практикуем первый раз, и хочу сказать, что это кайф! Мы с мамой рубимся в теннис, можем спокойно пообедать и поболтать вдоволь! Так что утро и вечер полностью в распоряжении Миюши, а вот днем время для мам", – рассказала Полина в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники по достоинству оценили стройную фигуру певицы. За сутки публикация набрала более 187 тысяч лайков. Однако большинство раскритиковало артистку. Небольшая грудь исполнительницы буквально взбесила народ.
"Сисечки где потеряла!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Досочка", "Одни кости", "Доска, два соска", "Грудь исчезла совсем😢 МАЛЬЧИК...", – высказались возмущенные пользователи.Ранее Полина Гагарина порадовала поклонников другой фотографией с отдыха. Она показала оголенную грудь. Звезда отечественной эстрады предстала в алом бикини. На снимке девушка прыгнула, пытаясь получить интересный кадр. При этом ее грудь оголилась, однако Полину это не смутило. Она поделилась пикантным фото с фанатами.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Бабищи
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?
Рак-божье наказание?