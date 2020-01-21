"Толку ноль": Топалов спровоцировал слухи о конфликте с Тодоренко

Певец Влад Топалов спровоцировал слухи о конфликте со своей женой Региной Тодоренко. Певец обратился за советом к поклонникам.

Артист попросил помощи у подписчиков своего микроблога. Музыкант опубликовал снимок, на котором позирует с книгой по отношениям между мужчиной и женщиной. Знаменитость облачена в светло-серую толстовку. На лице читается недоумение. По всей видимости, Влад Топалов не понял, как применить информацию.

"Мда...... сколько не читай "руководства" всякие...... толку – ноль (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). В моменты "искры" нам всем нужно одно и то же – СМИРЕНИЕ. Все мы – равны перед Богом. Все грешим одним и тем же, как бы не умничали. Есть ли у кого ЭФФЕКТИВНЫЕ рецепты против "трений"?" – обратился к россиянам певец, подогрев слухи о конфликте с Региной Тодоренко.

Поклонники откликнулись на призыв. Менее чем за сутки публикация набрала 15,5 тысячи лайков. Кроме того, фанаты оставили свои рецепты счастья в семейной жизни. Народ выразил надежду, что это поможет отношениям звезд.

"Принять ее такой, какая она и есть, и любить. И не будет трения😄Почаще добрых слов и приятных сюрпризов. Поменьше думать о себе любимом", "В любой непонятной ситуации-целуй и обнимай. Наш секрет семейной жизни", "Очень помогает, если два человека обладают чувством юмора. Конфликты перерастают в смех. А потом за чашечкой кофе спокойно все выяснить", – порекомендовали комментаторы.