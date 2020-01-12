"Сильно измоталась": Влад Топалов рассказал о состоянии Регины Тодоренко

Регина Тодоренко с артистом уже обсуждали второй декрет. При этом пока певец на этом не настаивает. Он понимает, что его избраннице нужно поберечь силы и восстановиться после первых родов.
По словам Влада Топалова, за этот год Регина Тодоренко "сильно измоталась". "Не готова сейчас объективно Регина. Надо немного отдохнуть. Я жду, пока она мне даст отмашку. Мне уже 35 лет, я не вижу особого смысла тянуть", – цитирует артиста "ОК!".
"Мне кажется, чем больше детей, тем жизнь богаче, тем мы богаче", – в свою очередь заявила телеведущая. Музыкант добавил, что в ближайшее время они с Региной Тодоренко купят квартиру побольше.
Напомним, сейчас Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают годовалого сына Майкла. Звезде трудно справляться с малышом одной, ведь она совмещает роль матери и профессиональной деятельностью. Поэтому супруги обзавелись помощницей по хозяйству, а у Майкла появилась своя няня. Помогают в заботе о ребенке и бабушки с дедушками.
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