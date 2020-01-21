Обнаружена тайная связь сына Меган Маркл с Адольфом Гитлером

Экстрасенс утверждает, что в будущем сын Маркл сыграет большую роль в политике. После тридцати лет Арчи придет к власти.
"Не хочется употреблять термины "революция" или "революционер", но именно что-то подобное показывают карты. Вижу в нем дух диктатора", – заявил таролог.
Но, по словам Александра, эта черта проснется в сыне Меган и принца Гарри не сразу. Сначала мальчик будет увлечен творчеством и духовным просвещением, сообщает Teleprogramma.pro.
"Но все мы прекрасно помним об одном известном деятеле прошлого века, который должен был стать художником, а не диктатором, развязавшим одну из самых страшных войн в истории", – намекнула экстрасенс на связь Арчи с Адольфом Гитлером.
Как бы то ни было, сейчас рано делать выводы. Сыну Маркл еще даже не исполнился год. Сложно представить, что ребенок с таким добрым лицом когда-нибудь сможет устроить революцию.
Популярные темы форума
В СССР люди голодали?
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Бог не при чем. Вирусы и бактерии стоят во главе угла.
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
Надо улучшать демографию