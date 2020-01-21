Обнаружена тайная связь сына Меган Маркл с Адольфом Гитлером

Вокруг Меган Маркл и принца Гарри продолжают кипеть страсти. Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов рассказал, что ждет их сына Арчи в будущем.

Экстрасенс утверждает, что в будущем сын Маркл сыграет большую роль в политике. После тридцати лет Арчи придет к власти.

"Не хочется употреблять термины "революция" или "революционер", но именно что-то подобное показывают карты. Вижу в нем дух диктатора", – заявил таролог.

Но, по словам Александра, эта черта проснется в сыне Меган и принца Гарри не сразу. Сначала мальчик будет увлечен творчеством и духовным просвещением, сообщает Teleprogramma.pro.

"Но все мы прекрасно помним об одном известном деятеле прошлого века, который должен был стать художником, а не диктатором, развязавшим одну из самых страшных войн в истории", – намекнула экстрасенс на связь Арчи с Адольфом Гитлером.

Как бы то ни было, сейчас рано делать выводы. Сыну Маркл еще даже не исполнился год. Сложно представить, что ребенок с таким добрым лицом когда-нибудь сможет устроить революцию.