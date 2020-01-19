"Где деньги?": вышвырнутых из дворца Меган Маркл и принца Гарри приперли к стенке

В минувшую субботу пресс-служба Букингемского дворца выпустила заявление о новом положении Меган Маркл и принца Гарри. Согласно документу, с весны этого года супруги больше не будут использовать титулы Его и Ее Высочеств. Кроме того, они перестанут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Позднее в аккаунте герцога и герцогини появилось сообщение британского монарха. Елизавета II отметила, что после долгих месяцев обсуждений им удалось прийти к решению, которое позволит принцу Гарри и его Меган Маркл построить счастливую и спокойную жизнь вне внимания общественности.
"Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи. Я понимаю, что они столкнулись с серьезными препятствиями из-за повышенного внимания СМИ в последние два года, и поэтому поддерживаю их желание вести независимую жизнь", – написала британская королева.
Документ вызвал неоднозначную реакцию среди британцев. Многие жители страны считают, что бывшая актриса привела семью к расколу. "Терпеть ее не могу. Она уничтожила семью", "Принц Гарри вряд ли бы согласился расстаться с близкими, если бы не давление Меган Маркл", "Давайте объявим бойкот бывшей актрисе!", – выразили мнение пользователи.
Некоторые поинтересовались, когда супруги собираются вернуть деньги, полученные от налогоплательщиков. "Эй, вы собираетесь вернуть 30 миллионов фунтов стерлингов, которые потратили на свадьбу? Меган Маркл вроде отдала пять миллионов для торжества, так где остальные 25 миллионов?", – припер супругов к стенке комментатор.
Поклонники, наоборот, поддержали пару и пожелали ей счастья: "Это ваша жизнь и ваш выбор. Желаю вам успеха", "Приезжайте в Канаду. Надеюсь, вы обретете здесь покой, который так желали", "Ваши негативные комментарии – яркий пример, почему Меган Маркл и ее муж решили уйти в тень. Принц Гарри потерял мать после подобной волны гнева, и он не хочет, чтобы подобный ужас пережил его сын".
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