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Тодоренко рассказала о романе Топалова с Лопыревой

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Регина Тодоренко в свежем интервью прокомментировала романтические отношения своего мужа, певца Влада Топалова с моделью Викторией Лопыревой. Телеведущая неоднозначно отозвалась о гламурной блондинке. 
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Новым звездным гостем скандально известного шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" стала популярная ведущая Регина Тодоренко. Помимо тем о работе, зашла речь и о ее личной жизни. В октябре 2018 года Регина вышла замуж за певца Влада Топалова. А уже в декабре подарила ему сына Майкла.

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Виктория Петровна Лопырева модель, телеведущая

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Ксения поинтересовалась, как распределяются в их семье финансы. Регина ответила, что муж их с ребенком полностью обеспечивает. Она уточнила, что у Влада несколько бизнес-проектов, благодаря которым им удается быть состоятельной семьей. При этом, сообщила Тодоренко, пару лет назад они с Топаловым договорились, что все его заработанные деньги это их общие деньги, ее деньги это ее деньги.

Ксения Собчак спросила, как ее собеседница относится к роману Влада с моделью Викторией Лопыревой. Отметим, что сейчас белокурая красотка счастливо замужем за бизнесменом Игорем Булатовым. "Психологи утверждают, что мужчина выбирает женщин, похожих на маму или сестру. Ты наверняка об этом читала. Что у тебя общего с Викторией Лопыревой?" – поинтересовалась Собчак.

"Боже, я думала, что сейчас будет вопрос: что у меня общего с мамой Влада. Ты знаешь, наверное ничего, поэтому я замужем за Топаловым, а она – нет", – со смехом ответила Регина Тодоренко.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Ксения Собчак неоднозначно отозвалась о Виктории Лопыревой: "Для меня это тоже было неожиданно. Для меня мужчина, который выбирает Викторию Лопыреву, это определенный типаж. Я думаю, может, я тогда плохо знаю Регину. Ты же наверняка Владу задавала вопрос, как он мог", – не сдавалась Ксения. Посерьезнев, Тодоренко дала неожиданный ответ: "Все зависит от образования. На тот момент он был настолько образован".

Ксения Собчак сыронизировала: "После этого он получил высшее образование?" Тодоренко ответила согласием, причем отметила, что сейчас ее муж закончил консерваторию. "Я задаю ему иногда вопрос, почему ему нравились именно такие. Я ему сказала, что еще десять лет назад я даже не посмотрела бы на него. Но на самом деле он другой человек, не такой, каким мы видим его на сцене или в клипах", – высказалась Регина Тодоренко.

Автор: 12 декабря 2019, 16:47
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Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

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