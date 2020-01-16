"Безобразие!": Машков взорвался из-за вопиющей несправедливости

Картина режиссера Кантемира Балагова "Дылда" не вошла в число номинантов на "Оскар". Отечественная лента могла бы побороться за заветную статуэтку в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
О том, что "Дылда" достойна награды, говорят многие киноэксперты, так считает и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков. Знаменитость возмущена вопиюще несправедливым решением жюри конкурса.
"Я не знаю, почему они ее "прокатили". Безобразие! Просто безобразие!" – взорвался Машков, говоря о номинантах на "Оскар" и фильме "Дылда" с РИА Новости.
Напомним, что в категорию "Лучший иностранный художественный фильм" члены киноакадемии включили фильм южно-корейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты", картину испанца Педро Альмодовара "Боль и слава", польскую ленту "Тело Христово" Яна Комаса, "Отверженных" режиссера из Франции Ладжа Ли и "Страну меда", снятую в Северной Македонии.
Российский фильм "Дылда" повествует о двух девушках, которые вернулись с фронта в родной Ленинград. Город в руинах, как и внутренний мир героинь. Картина вышла в прокат летом 2019 года и получила много восторженных отзывов от критиков.
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