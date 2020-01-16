Водонаевой надавали тумаков после грубых слов о россиянах

Звезда отечественного шоу-бизнеса вновь оскорбила народ, назвав его быдлом. Она отметила, что проблема низкой демографии не в том, что у россиян мало денег, а "в уровне жизни". "Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты граждане России или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона", – высказалась знаменитость.
PR-специалист и фейк-мейкер Антон Вуйма прокомментировал поведение артистки. В интервью телеканалу "Царьград" медиаперсона выдвинула предположение, зачем телеведущая провоцирует народ резкими высказываниями.
"У нее стандартный троллинг, когда девушка пытается вызвать возмущение, тем самым напомнить о себе, сделать себя популярной, чтобы ее цитировали в других блогах, обсуждали СМИ. Для этого ей надо что-то такое ляпнуть, что возмутит большое количество людей", – пояснил стратегию Водонаевой эксперт. Он подчеркнул, что общественно важные темы способны вызвать большой отклик читателя.
Вуйма также объяснил, что такое социальный троллинг, которым, по его мнению, Алена активно пользуется. По словам мужчины, это специальная провокация аудитории на выплеск негатива.
"Это простой, дешевый прием. То есть, если некто был когда-то известным и у него более-менее есть какая-то известность, то провокационный лозунг вызывает много хайпа. И именно среди аудитории, которая возмущается: как же так, так не может быть, так нельзя делать, так неправильно. Все, аудитория пошла возмущаться, а человек собирает новых подписчиков и новых людей, которые интересуются его творчеством", – подытожил Антон.
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