Ксения Собчак вызвала оторопь снимком без макияжа

Телеведущая запечатлела и выложила в "Инстаграм" свою натуральную красоту. Ксения Собчак не считает нужным скрывать ее от публики.
Журналистка предстала не накрашенной рядом с мужем-режиссером Константином Богомоловым во время отпуска в Куршевеле. Можно предположить, что у некоторых россиян, привыкших видеть Ксению Собчак "при параде" по телевидению, кадр вызвал оторопь. Ведь знаменитость в таком естественном виде с трудом можно узнать.
Напомним, ранее супруг сделал трогательный подарок теледиве. Он смонтировал нежное видео с женой, записанное во время отдыха в горах. Примечательно, что некоторым пользователям Сети ролик показался печальным и даже траурным. Дело в том, что избранник Ксении Собчак для видео выбрал песню Булата Окуджавы "Молитва". Фолловеры посчитали эту композицию неудачной для кадров с телеведущей.
Отметим, что учиться кататься на лыжах мужа научила как раз Ксения Собчак. Как писали "Дни.ру", в Куршевель супруги приехали вместе с детьми. Собчак взяла с собой трехлетнего сына Платона от Максима Виторгана. Богомолов же пригласил в отпуск дочь Анну от Дарьи Мороз.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Не люблю пьяных людей продолжение
Бабищи
Что запомнилось хорошего в СССР
Женская сторона развода!Продолжаем!
Обратно в Союз!
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Почему красивые несчастливые?
Третья мировая война будет или нет?