Ксению Собчак приложили за хвастовство сыном-"профессором"

Телеведущая опубликовала в соцсети видео с сыном. Оказалось, что отпрыск телеведущей уже знает буквы и читает по слогам. "Господи! Это самое прекрасное видео! Ребенку три года и два месяца! Профессор! Образование – это основа. Без него потом такое вырастает, что не разгрести", — похвалилась Ксения Собчак.
В комментариях к посту звезды ее поддержала другая знаменитая родительница – продюсер Яна Рудковская, которая, как известно, растит из своего младшего сына Саши Плющенко олимпийского чемпиона. А вот рядовые россияне усомнились в необходимости натаскивать маленьких детей на буквы и цифры, пишет "Экспресс газета".
По мнению некоторых пользователей соцсети, такая мама, как Ксения Собчак, вышедшая из "Дома-2", не сможет научить ребенка ничему путному. "Образование не дает человеку доброты, душевности, справедливости и порядочности", "Знаем мы таких гениев, которые потом вообще не хотят учиться и перегорают. У меня тоже старший в 1,5 года почти весь алфавит знал. Правда, сейчас нам это в ученье не помогает", – отметили фолловеры в комментариях.
Одна из поклонниц Ксении Собчак посоветовала больше внимания обращать на произношение у Платона, а не "считать с ним до тысячи". Справедливости ради стоит отметить, что видео знаменитости собрало немало одобрительных отзывов. Многие подписчики считают, что сын журналистки растет умным и талантливым мальчиком.
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