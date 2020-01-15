Принц Гарри готов пойти на жертвы ради Меган Маркл после судьбоносного решения

"Гарри по гороскопу Дева, при этом он экстраверт, но довольно застенчивый. Хоть принц и привык к повышенному вниманию, не факт, что ему это нравится. Он нуждается в том, чтобы его хвалили и поддерживали, – рассказала "Дни.ру" Любимова. – По натальной карте для Гарри очень важен партнер. Ему необходим рулевой, инициативный человек. Его профессиональное предназначение – все, что связано с переработкой газа и нефти, экология. Действия Гарри должны быть направлены на спасение планеты. По натальной карте и Гарри, и Меган нужно работать за границей. Кстати, у Гарри реализация стоит именно через переезд в другую страну, но при этом ему важно сохранять мир со своей семьей".

Меган Маркл по знаку зодиака Лев, она очень яркая и харизматичная девушка, которая всегда привлекает к себе внимание. Про таких говорят: "она зашла и рассеялись тучи". Супруга принца отличается любознательностью, умом, а также умением видеть выгоду для себя в любой ситуации. При всем при этом она типичный интроверт, ее сильно утомляет чрезмерное внимание, но вынуждена относиться к этому как к работе. Профессиональное предназначение Меган – то, что касается построения ее личного бренда. Люди видят в ней лидера мнений, хотят следовать за ней. В карте Маркл есть показатели того, что она могла бы стать успешной в сфере туризма, обучения, благотворительности.

Что касается выхода из королевской семьи, то тут эксперт уверена, что для них это серьезный и решительный шаг. "Приложив собственные усилия, они смогут добиться больших результатов, оценивая себя не как часть королевской семьи, а как отдельных личностей, имеющих собственные амбиции и желания. Они смогут справиться со всеми сложностями и добиться успеха, не пользуясь королевскими привилегиями. Для Гарри это будет как новый вызов в жизни, и сделать это именно сейчас – очень хороший стимул для того, чтобы стать лучше. Принцу очень важна духовная связь в браке и максимальное взаимопонимание. Получая ее, он ради своей супруги может пойти на многие жертвы".

