Задорная Гагарина порадовала народ оголенной грудью

Звезда отечественной эстрады предстала перед поклонниками в алом бикини. На снимке девушка прыгнула, пытаясь получить интересный кадр. При этом ее грудь оголилась, однако Полину это не смутило. Она поделилась пикантным фото с подписчиками.
"Ну, понеслась", – подписала снимок певица, опубликованный в ее инстаграм-аккаунте. Текст она сопроводила смайликами в виде солнца.
Поклонники по достоинству оценили откровенную фотографию Гагариной. За несколько часов публикация набрала более 138 тысяч лайков. Одной из первых кадр заметила 47-летняя Ирина Нельсон, пожелав супруге Дмитрия Исхакова набраться сил за время зимних каникул.
"А я не так далеко в принципе… Дубай рядом совсем, может махнуть к тебе солнышко?! Отдыхай, набирайся сил", – написала артистка.
Фанаты Полины также высказали комплименты в ее адрес: "Сексуальная красотка", "Озорная девчуля 👍", " Ну просто огненная, вааау😍🔥Прекрасного отдыха, любимая ❤️", "Фото просто огонь!!!🔥🔥🔥 Наконец – то отдых, Полина😘❤️".
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