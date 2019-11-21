Фадеев вызвал переполох новым откровением

Для поклонников Фадеева не секрет, что много лет назад он перенес серьезную травму, которая практически лишила его слуха. Тогда жизнь артиста разделилась на до и после. По словам Максима, тогда его жизнь разделилась на до и после. Он неоднократно признавался, что боялся потерять возможность вновь заниматься музыкой.
"Страшный свист в ушах никогда меня не покидает. У меня была сильная слуховая травма, и я оглох полностью. Отключился нерв. Лишившись слуха, я понял, что я лишился жизни. Я правда не хотел так существовать", – вспоминает продюсер в документальном фильме " Я вас не слышу".
Его лечили лучшие врачи, однако вернуть слух они так и не смогли. Фадеев постепенно терял надежду вновь насладиться прекрасными звуками жизни, когда судьба случайно свела его с китайским доктором. По словам знаменитости, этот медик в свое время лечил Бориса Ельцина и обещался помочь российской звезде шоу-бизнеса. Правда, процесс восстановления был болезненным.
"Он меня послушал, посмотрел и сказал: "Если я буду лечить, будет больно, потерпишь?". Я ответил, что он может на куски меня пилить, лишь бы вернул слух. И вот с этого момента начался мой ад. Когда он провел первую экзекуцию иголочками, у меня аж пальцы заворачивались от боли. И я уже ни во что не верил, потому что что только не делали, ничего не помогало. Но вдруг еду в машине, и у меня какой-то свист в ушах появился", – поделился своими впечатлениями Фадеев.
К счастью, после нескольких сеансов слух вернулся. Сейчас знаменитый продюсер слышит, однако нередко отмечает, что в студии ему приходится работать в берушах. Себя он называется единственным человеком в мире, который поет в абсолютно тишине. Частенько Фадеев иронизирует над собой, что понимает, каково приходилось композитору Людвигу Ван Бетховену.
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