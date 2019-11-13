Валентина Рубцова продемонстрировала сочные формы

Звезда поделилась горячим снимком на своей странице в социальной сети Инстаграм. Кадр сделан на китайском острове Хайнань. Валентина запечатлена на одном из местных пляжей в мини-бикине черного цвета с забавным принтом на бюстгальтере.
"Вот куда бы я вернулась, так это на Хайнань!", – призналась артистка.
Поклонники знаменитости к таким соблазнительным снимкам явно не привыкли. Они очень активно стали писать различные комментарии. К слову, аудитория подписчиков разбилась на два лагеря. Одни поспешили указать на изъяны Рубцовой. "Выглядите не очень😣", "Где потеряли грудь?😢", – критиковали злопыхатели.
"Такая идеальная,аж бесите!😠😆", – неоднозначно высказался фолловер.
Тем не менее, большинство были настроены более позитивно. Они отметили, что у актрисы, оказывается, прекрасная фигура, которую она так тщательно скрывает под одеждой. "Валентина, вы прелесть, девчонка!", "Вы серьезно? Каааак можно так круто выглядеть?", "Какая вы красивая🙌🔥", "Вы очаровательны!", "Худышка!", "Фигурка-конфетка🍬", "Сколько вам лет? На вид лет 20😄", – не скрывали своего восхищения обожатели.
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