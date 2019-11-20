Анна Михалкова решилась на отчаянный шаг

Все когда-то происходит впервые. 21 ноября в прокат выходит фильм Анны Пармас "Давай разведемся!". Главную роль в нем исполнила Анна Михалкова. В этот раз она на решилась на эксперимент и предстала в кадре в нижнем белье.
По словам актрисы, первой мыслью при прочтении сценария было отказаться. "Начинаешь представлять, как это будет сниматься. Может, это можно сделать поделикатнее. А потом я подумала, что я в принципе уже в таком возрасте, что могу себе позволить где-то раздеться. Ведь дальше будет только хуже, поэтому надо хотя бы это зафиксировать", – сказала она в беседе с Анной Сергиенко для нового выпуска программы "Кино в деталях".
Полуобнаженная артистка появится на экранах в первые пять минут фильма. По сценарию акушер-гинеколог, которого играет Михалкова, отвлекается на срочный звонок из больницы. Замотавшись, врач просто-напросто забывает надеть бикини.
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