"Что-то стряслось?": грустная Кристина Орбакайте напугала россиян

Пользователи Сети обратили внимание на перемены во внешности Кристины Орбакайте. На свежем снимке певица выглядит так, будто у нее случилось горе.
Они принялись гадать, что же случилось у исполнительницы. "В глазах застыли слезы, устала или что-то стряслось? Клавочке здоровья", – написали неравнодушные к семье артистки россияне.
Причина опасений народа в том, что Кристина Орбакайте действительно выглядит на фотографии подавленной, сообщает "7Дней". Возможно, дело в усталости исполнительницы. Некоторые фанаты предположили, что у нее проблемы в браке с отцом дочери – Михаилом Земцовым.
Отметим, Кристина Орбакайте провела праздничные каникулы на работе. У певицы была запланирована масса концертов и выступлений, однако и на семью она находила время.
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