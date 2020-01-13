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"Что-то стряслось?": грустная Кристина Орбакайте напугала россиян

Кристина Орбакайте. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
В Сети появилось новое фото Кристины Орбакайте с дочерью Клавдией Земцовой. На нем певица выглядит так, что поклонники забили тревогу.
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Пользователи Сети обратили внимание на перемены во внешности Кристины Орбакайте. На свежем снимке певица выглядит так, будто у нее случилось горе.

Они принялись гадать, что же случилось у исполнительницы. "В глазах застыли слезы, устала или что-то стряслось? Клавочке здоровья", – написали неравнодушные к семье артистки россияне.

Причина опасений народа в том, что Кристина Орбакайте действительно выглядит на фотографии подавленной, сообщает "7Дней". Возможно, дело в усталости исполнительницы. Некоторые фанаты предположили, что у нее проблемы в браке с отцом дочери – Михаилом Земцовым.

Отметим, Кристина Орбакайте провела праздничные каникулы на работе. У певицы была запланирована масса концертов и выступлений, однако и на семью она находила время. 

Материал дополняется

Автор: 13 января 2020, 08:51
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