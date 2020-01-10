"Боевой раскрас": семилетняя дочь Кристины Орбакайте предстала с макияжем

Певица опубликовала в соцсети видео, на кадрах которого показала, как они вместе с дочкой красятся. "Вот так мы собираемся. Урок "Юный визажист". Какая ж ты смешная, девочка моя!" – подписала ролик Кристина Орбакайте.
По ходу мастер-класса знаменитость дала юной леди советы и даже раскритиковала за яркий макияж. "Только не перебарщивай, сильно не красься!.. А вот так не нужно, у тебя получаются глаза больные, воспаленные. Слишком ярко!" – порекомендовала Кристина Орбакайте дочери.
Поклонники исполнительницы живо отреагировали на ролик. Большинству пришелся по вкусу урок красоты от певицы. "Красотули какие, ты посмотри", "Боевой раскрас", "Какие Вы классные с Клавочкой", "Клавочка просто прелесть", "Замечательные девчонки!" - прокомментировали видео Кристины Орбакайте подписчики.
Отметим, дочь певицы растет модницей. Ранее девочка поделилась своими познаниями в области этикета. Клавдия записала ролик, в котором показала, как надо правильно пить из стакана. Кристина Орбакайте уделяет воспитанию ребенка много времени, стараясь прививать ей самые хорошие манеры.
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