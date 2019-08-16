Орбакайте устроили выволочку из-за снимков с полуголой дочерью

На днях Кристина Орбакайте опубликовала в микроблоге серию снимков. Певица позирует на камеру, и в этот момент в кадр вбегает ее дочь Клава. Причем, судя по изображениям, кроме трусиков на девочке ничего не было.
Интернет-обывателей вид семилетнего ребенка в нижнем белье не смутил, многие с юмором отнеслись к фотографиям. Однако специалисты публикацию Кристины Орбакайте раскритиковали. Например, детский фешен-продюсер Екатерина Волкова считает, что подобная откровенность таит в себе большую опасность.
"Работая с детьми и подростками, я знаю, какое негативное влияние окажет этот с виду забавный пост. Дети в Instagram, в погоне за популярностью, увидят успешный пост Кристины Орбакайте с большим количеством лайков и восторженных комментариев и сочтут, что детское фото в трусиках в соцсетях может стать хорошим поводом для набора популярности. Родители, которые самостоятельно продвигают своего ребенка, всегда ориентируются на звезд, считая многие их действия "ключом" к успеху. Увидев, что даже такая личность как Кристина Орбакайте способствует обнаженному появлению ребенка в кадре, начнут дублировать и на своих страничках быт собственных детей в стиле ню", – рассудил фешен-продюсер.
Екатерина Волкова подчеркнула, что по-человечески понимает артистку, ведь со всеми случаются забавные ситуации, которыми хочется поделиться. Но все ли кадры можно выносить на всеобщее обозрение, тем более, когда дело касается детей?
"Роскошная мама позирует в стиле fashion, подобрав грамотно ракурс, свет, с виду все идеально. И тут с детской бесцеремонностью вбегает дочка, нарушает стильную атмосферу своим домашним видом: растрепанный хвостик, домашняя одежда, бытовые позы в кадре – что может быть комичнее! Яркий контраст делает ситуацию максимально смешной, и будь это не Кристина Орбакайте, а далекий от шоу-бизнеса человек, то никто бы и не заметил серьезности проступка. Я полностью убеждена, что, выбирая путь звезды, человек подписывает негласный договор с обществом, согласно которому он является образцом для подражания - своим поведением, образом жизни артист влияет на общество и формирует тренды", – устроил выволочку звезде эксперт.
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