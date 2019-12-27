Обворожительная Тодоренко показала сочные ягодицы

Ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко любит удивлять поклонников солнечными снимками. В этот раз она показала фанатам свои сочные ягодицы.

Регина опубликовала несколько фото в карусели. В кадре она позирует в легком алом платье в белый горошек. Ткань развевается на ветру да и сама знаменитость придерживает рукой край свободной юбки. Ведущая улыбается и подбрасывает в воздух соломенную шляпку с белой лентой. Правда, на следующем снимке звезда отечественных голубых экранов так приподнимает ткань платья, что из-под него выглядывают ее аппетитная пятая точка.

Тодоренко попросила своих поклонников выбрать лучшую фотографию из трех опубликованных, сообщает Пятый канал. Впрочем, те не смогли прийти к единому мнению. И не мудрено, ведь на всех кадрах Регина выглядит просто сногсшибательно, чего фанаты не смогли не отметить.

Многие наперебой принялись нахваливать любимую знаменитость, подчеркивая, что у нее потрясающая фигура. Кроме того, некоторые заметили, что такие легкие солнечные фото привносят радостные нотки в серую столичную зиму. Все-таки новый год уже на носу, а снега ни грамма. Да и солнце в последнее время скрылось за свинцовыми облаками.

"Какие сочные и яркие фото❤️" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Разве бывает так красиво? У нас дождь туман и бешеная серость🤔", "На всех прекрасна Регина Петровна ❤️", "Как всегда высший класс😍", "Как же красиииво😍Заряжайся солнышком за всех нас,жителей центральной части России,где затянулась осень)))Чтобы потом подарить нам свою энергию и позитив)))", – высказались восхищенные комментаторы.