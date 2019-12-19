"Нытье сына бесило": Регина Тодоренко сделала признание

Тодоренко призналась, что очень счастлива замужем за певцом Владом Топаловым. Быть женой и матерью – это лучшее, что случалось в жизни теледивы.
Между тем знаменитость не отрицает, что тоже сталкивается с трудностями в том числе и в вопросах воспитания сына. Звезде, как оказалось, пришлось покупать специальную литературу, чтобы справится с детскими капризами, манипуляциями, истериками.
"Опытные специалисты, психологи убеждены, что не может малыш беспочвенно издеваться над "несчастными" родителями. Всему есть объяснение: скорее всего ваше чадо просто нуждается в поддержке, внимании и просто в человеке, который будет любить его безусловно. Признаюсь, нытье сына, которое медленно и уверено сжигает нервные клетки как вулканическая лава, очень бесило (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", - написала Регина Тодоренко в "Инстаграм".
Проанализировав ситуацию, телеведущая поняла, что в большинстве случаев сама во всем виновата. Часто она не может совладать со своими эмоциями и подает дурной пример отпрыску.
"Я нетерпима и желаю быстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решения этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками. Формула – собственный пример! Как мне кажется, эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает) Да, на все это нужны время, силы и ЛЮБОВЬ 💓, только тогда все получится!" – резюмировала Регина Тодоренко.
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