Собчак выступила с заявлением о второй беременности

Ксения Собчак прокомментировала информацию о своей второй беременности. Скандально известная телеведущая оказалась категорична.

На протяжении нескольких недель в СМИ муссируются слухи о том, что Ксения Собчак ждет ребенка от режиссера Константина Богомолова. поводом для обсуждений стали фотографии и кадры различных видео, на которых запечатлена гламурная блондинка. Особо наблюдательные зрители разглядели у телеведущей округлившийся живот.

Наконец Ксения выступила с заявлением. Она прокомментировала слухи для Telegram-канала "Татлер-батлер". "Дорогая редакция Татлера! Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда", – объявила Ксения Собчак.

Впрочем, не все поверили словам телеведущей. К примеру, подписчики ее личной странички в социальной сети Instagram. Они обратили внимание на свежую фотографию Ксении, сделанную в день выборов, 8 сентября. В частности, поклонники обратили внимание на "поплывшую" стену аккурат в районе живота Собчак.

По слухам, именно из-за беременности телеблондинка собралась замуж. Совсем скоро, если верить ряду СМИ, а именно 13 сентября, состоится торжество. По некоторым данным, праздник пройдет в "Петровском пассаже", торговом центре с такими дорогими бутиками, что там больше продавцов и охранников, чем покупателей. Говорят, на праздник влюбленные пригласили три сотни человек.

"Площадка тяжелая. Разместить там большой банкет на 300 гостей будет сложно. Там ведь нет большого ресторана, одни бутики и небольшое кафе. Видимо, свадьба пройдет в формате изысканного фуршета – шампанское, деликатесные закуски, десерты. Уберут парфюмерные лавки из прохода для размещения гостей. Плюс флористы задекорируют пространство цветочными композициями", – цитирует телевизионного продюсера Алину Красную сайт "Комсомольская правда". А друзья Константина Богомолова и Ксении Собчак сообщили, что свадьба пройдет в формате мини-спектакля под аккомпанемент классических музыкантов.