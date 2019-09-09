"45-летняя женщина трудной судьбы": иссохшую Бузову облили помоями

Ольга Бузова известна как исполнитель нашумевшего хита "Мало половин". С тех пор никто не упускает шанса унизить девушку или вставить какую-нибудь колкость. Так скандально-известная блогер Лена Миро выпустила статью, в которой разнесла певицу в пух и прах.
Поводом послужила публикация Бузовой на личной странице в социальной сети Instagram, где девушка позирует в спортивном топе и белых шортиках. Текст к фото содержал личную информацию, но больше всего Миро взбесил отрывок: "Сейчас мне 33, но регулярные тренировки,
правильное питание и уходы дают такой результат, что в поездках у меня
спрашивают паспорт, когда я хочу купить бутылочку вина (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)
Лена разразилась не самыми лестными словами. Она назвала подпись в микроблоге знаменитости "прямым результатом диареи мозга". Кроме того, блогер добавила, что Ольга явно лукавит насчет паспорта. Девушка возмутилась, что "при все наклеенных ресничках и волосиках" артистка говорит, что у нее кто-то требует документы.
"Оля выглядит, как 45-летняя женщина-асфальтоукладчик трудной судьбы. Той, что после тяжелого трудового дня наливает в стакан водочку и заедает эту водочку жареной на сале картошечкой", – высказалась Миро.
Она также не обошла стороной внешность ведущей. Девушка отметила, что хорошая фигура является отнюдь не результатом упорных тренировок:
"Вы знакомы с явлением пресс "алкоголика"? Когда человек мало жрет и много бухает, его тело высыхает, и становится виден пресс.
Вот и Бузова высохла и стала еще больше похожа на бесполого мужика неопределенного возраста".
Напомним, что это не первый случай публичного оскорбления Ольги. Так Иосиф Пригожин не оценил неудачную шутку Бузовой и назвал ее выходку "идиотизмом".
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