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Малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны

Наталья Подольская с сыном. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Артемию, сыну Владимира Преснякова и Натальи Подольской, идет пятый год. Он сообразительный и смышленый мальчик. Корреспондент "Дни.ру" на концерте канала МУЗ-ТВ в Кремле поговорил со звездным отпрыском о том, каково жить в семье звезд.

Продолжение: "Я столько не зарабатываю!": Панайотов поражен миллионами Жасмин
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"Я занимаюсь футболом, правда, не с папой – рассказал Артем. – В детский садик иногда приходит тренер, вот с ним играем, учимся".

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Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

"Папу я вообще редко вижу – он меня из садика только раз забрал и больше не забирал, вздыхает ребенок. – Так что хожу с мамой, когда у нее выходной, с няней или еще с кем-то".

В садике, конечно, знают, кто у Темы родители, но деликатно не акцентируют на этом внимание. Ему еще предстоит узнать тяжесть громкой фамилии.

Наталья Подольская. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Поведал ребенок и о подарках от знаменитых бабушки и деда – Владимира и Елены Пресняковых. "Все игрушки у меня есть, а дедушка мне дарит в основном музыкальные инструменты, – похвастался Тема. – А вот от еще одного робота я не откажусь!"

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Мама мальчика Наталья Подольская пояснила: "Перед тем, как прийти к нам в гости, Лена (Елена Преснякова – Прим. ред.) мне обычно звонит и спрашивает: "Натусик, что дарить?" А захожу в интернет, что-то выбираю, отправляю им картинку, и они всегда это покупают. Тема всегда их ждет, поскольку знает, что бабушка с дедушкой – это всегда подарок. Петрович (Владимир Пресняков-старший – Прим. ред.) приносит и музыкальные инструменты – игрушечный саксофон, барабан, дудочки.  Он мечтает, чтобы хотя бы Тема стал саксофонистом, как и он сам, поскольку Никита и Володя в этом смысле подвели". 

Наталья Подольская с сыном. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

"Папа строже мамы и дедушки, – признался Тема, – он может и наказать". Хотя получает ли ремня в профилактических целях, звездный мальчик тактично не стал сообщать.

Автор: 9 сентября 2019, 10:28
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