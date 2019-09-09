Малолетний сын Преснякова и Подольской выложил семейные тайны

"Я занимаюсь футболом, правда, не с папой – рассказал Артем. – В детский садик иногда приходит тренер, вот с ним играем, учимся".
"Папу я вообще редко вижу – он меня из садика только раз забрал и больше не забирал, вздыхает ребенок. – Так что хожу с мамой, когда у нее выходной, с няней или еще с кем-то".
В садике, конечно, знают, кто у Темы родители, но деликатно не акцентируют на этом внимание. Ему еще предстоит узнать тяжесть громкой фамилии.
Поведал ребенок и о подарках от знаменитых бабушки и деда – Владимира и Елены Пресняковых. "Все игрушки у меня есть, а дедушка мне дарит в основном музыкальные инструменты, – похвастался Тема. – А вот от еще одного робота я не откажусь!"
Мама мальчика Наталья Подольская пояснила: "Перед тем, как прийти к нам в гости, Лена (Елена Преснякова – Прим. ред.) мне обычно звонит и спрашивает: "Натусик, что дарить?" А захожу в интернет, что-то выбираю, отправляю им картинку, и они всегда это покупают. Тема всегда их ждет, поскольку знает, что бабушка с дедушкой – это всегда подарок. Петрович (Владимир Пресняков-старший – Прим. ред.) приносит и музыкальные инструменты – игрушечный саксофон, барабан, дудочки. Он мечтает, чтобы хотя бы Тема стал саксофонистом, как и он сам, поскольку Никита и Володя в этом смысле подвели".
"Папа строже мамы и дедушки, – признался Тема, – он может и наказать". Хотя получает ли ремня в профилактических целях, звездный мальчик тактично не стал сообщать.
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