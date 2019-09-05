Отца Бритни Спирс обвинили в насилии над сыном

Инцидент якобы имел место в конце августа в доме Джейми Спирса. По имеющейся информации, между дедом и внуком возник спор, после чего подросток закрылся в своей комнате.
Рассвирепевший отец Бритни Спирс не нашел ничего лучше, чем выломать дверь. Затем мужчина схватил мальчика. Экс-супруг певицы сообщил о произошедшем в правоохранительные органы на следующий день.
Источник в полиции заявил, что никаких видимых повреждений на ребенке обнаружено не было. В настоящее время стражи порядка проводят расследование, сообщает TMZ.
Кевин Федерлайн и Бритни Спирс были женаты с 2004-го по 2007 год. У них родились два сына – 13-летний Шон и 12-летний Джейден.
Напомним, в мае этого года Бритни Спирс заявила, что отец поместил ее в психиатрическую больницу против ее воли. О госпитализации знаменитости стало известно в апреле.
Как писали "Дни.ру", сейчас 37-летняя звезда состоит в романтических отношениях с манекенщиком Сэмом Асгари. Бойфренд младше Бритни Спирс на 12 лет. Пара вместе уже два года. Именно Сэм поддерживал певицу в период лечения и встречал ее у дверей психиатрической клиники.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Как вы наказываете детей?
Гей парады, нужны ли они?
Я почувствую когда начну рожать?
хочу, чтоб снизили возраст уголовной ответственности для малолетних преступников
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.