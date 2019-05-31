Покинувшую психушку знаменитую певицу знатно перекосило
Бритни выложила странное видео. На нем она кривляется перед камерой и строит смешные рожицы. "После терапии и того, когда ты был серьезным, очень приятно побыть глупой", – подписала пост звезда.
Такого рода запись и комментарий насторожили фанатов. Они предположили, что девушка преждевременно закончила свое лечение.
Отметим, недавно Спирс снова оказалась в психической больнице. После окончания лечения девушка стала публиковать Как только терапия закончилась, звезда продолжила публиковать комичные видеоролики. Но смеха у подписчиков они совсем не вызывают. Фанаты переживают, что здоровье Бритни по-прежнему нестабильно.
"Она вышла из-под контроля", – отметила пользователь сети.
Напомним, проблемы с психическим здоровьем у поп-исполнительницы начались около десяти лет назад. Тогда она вела себя крайне неадекватно: устраивала истерики на публике и даже побрилась налысо, сообщает Пятый канал.
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