Жестокий отец свел с ума Бритни Спирс
Как сообщает
портал TMZ, недавно Бритни появилась в зале суда, где сделала официальное
заявление: отец насильно отправил ее на лечение в психиатрическую больницу. Помимо этого, Джейми Спирс, являющийся официальным опекуном артистки, заставлял ее принимать серьезные лекарства.
Однако суд, в отличие от матери певицы, на сторону звезды не встал. Судья потребовал провести дополнительную психиатрическую экспертизу, чтобы убедиться во вменяемости Бритни.
TMZ добавляет, что удерживать пациента без его воли в подобном заведении незаконно. И Джейми Спирс не имел полномочий принудительно держать дочь в больнице.
Это сенсационное заявление не обошло стороной и поклонников Бритни Спирс. В социальных сетях обеспокоенные фанаты оставляют комментарии под постами звезды со словами поддержки и выражают надежду на скорейшее выздоровление кумира.
Напомним, 4 апреля этого года весь мир облетела
новость об ухудшении психического состояния Бритни Спирс, в результате чего она
была вынуждена зарегистрироваться в специализированной клинике и пройти месячный курс лечения. Тогда проблемы со здоровьем связывали с переживаниями звезды
из-за серьезной болезни ее отца.
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