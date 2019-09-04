"Я тебя размозжу, растопчу": Шукшина и Алибасов сцепились прямо в эфире

Не утихают скандалы в семье актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Супруг знаменитости, шоумен и продюсер Бари Алибасов, сцепился с падчерицей Ольгой Шукшиной в эфире ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину забрали в больницу прямо с трапа самолета. Звезде стало плохо, когда она летела в Москву с курорта. Актриса несколько дней провела в госпитале имени Вишневского.

Младшая наследница Лидии Николаевны Ольга настаивает: матери надо развестись с Бари Каримовичем. Мол, шоумен порочит имя Шукшиных, используя черный пиар для обогащения. В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Ольга заявила, что Лидия Николаевна попала в больницу из-за звонка супруга.

Алибасов обвинения падчерицы отрицает. Шоумен уверен: Ольгу Шукшину беспокоит только наследство. Федосеевой-Шукшиной есть, что оставить после себя детям: квартиры в Москве, в Новой Москве, в Болгарии и Финляндии.

"Дней пять назад звонит мне Ольга. И говорит следующий текст: "Если ты не передашь мне права на недвижимость мамы, права на наследие Шукшина, я тебя размозжу, растопчу. Я на тебя столько грязи вылью, тебе мало не покажется", – сказал Бари Каримович в студии "Пусть говорят".

Более того, по мнению продюсера, Шукшина создала в московской квартире родительницы неспокойную атмосферу. Якобы Лидия Николаевна не может долго находиться в обществе младшей дочери, поэтому сбегает от нее в другое жилье.

"Она сказала, что в больницу ее загнала Оля", – выступил со встречным обвинением шоумен.

Алибасов подчеркнул, что к наследию Шукшиных не имеет отношения. Он не претендует на что-либо, будь то имущество или авторские права.

Бари Каримович сообщил, что Лидия Федосеева-Шукшина месяц назад написала завещание, где указала только одного наследника – среднюю дочь. Как говорит продюсер, Мария Шукшина после смерти родительницы получит не только недвижимость, но и права на творческое наследие своего отца, режиссера и писателя Василия Шукшина.

Ольга не поверила словам отчима о наследстве. Шукшина продолжала гнуть свою линию. В студию "Пусть говорят" она пригласила адвоката Юлию Вербицкую-Линник. Юрист попросил Алибасова прямо в эфире подписать отказ от творческого наследия Шукшина. Взамен младшая дочь народной артистки обещала оставить продюсера в покое. Бари Каримович отказался визировать бумаги, он попросил передать их своему адвокату.

За Алибасова вступился юрист Сергей Жорин. Адвокат упрекнул коллегу в некомпетентности. По словам Жорина, документ является ничтожным, даже если его подписать.

"До появления Бари Алибасова в семье Шукшиных наследники воевали друг с другом. Как только появился Алибасов, они поняли, что он наследник первой очереди и все ополчились на него. Но как только все узнали, что Лидия написала завещание, терпение их переполнилось. Ольга стала распространять информацию, которую мы считаем недостоверной и порочащей", – сказал Сергей Жорин в эфире программы "Пусть говорят".