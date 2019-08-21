Сраженную приступом Федосееву-Шукшину не взяли в больницу

Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось на отдыхе в Болгарии. Ситуация усугубляется тем, что артистку не могут положить в больницу.

На отдых в Болгарию Лидия Федосеева-Шукшина отправилась в компании подруг. Там артистку сразил сердечный приступ. Приятельницы срочно связались с близкими звезды. Тревожная информация дошла и до репортеров. Те пообщались с младшей дочкой актрисы Ольгой Шукшиной. Она рассказала: "Состояние мамы действительно не из лучших. Она даже сама позвонить мне не смогла, ее подруга прислала смс-сообщение".

Приступ сразил Лидию Федосееву-Шукшину вечером в воскресенье. При этом в больницу артистку не взяли. Не оказалось с собой медицинского полиса. В результате за ней приглядывают подруги. Сама же Ольга Шукшина сможет прилететь к матери только 22 числа. Быстрее сделать визу она не может.

"Мама летела в Бургас в прекрасном настроении, она бывает там каждый год. У нее есть там квартира. Ну что вы хотите: тут было +15, а там +30. Такие перепады температур опасны для любого человека, вот сердце и дало сбой, давление и подскочило. Плюс ко всему перелет, а до этого были эмоциональные нагрузки из-за последних событий в нашей семье. Так что не каждый молодой организм такое выдержит, а мама все-таки молодец, всегда вела активный образ жизни и до сих пор не любит сидеть на месте, а уже нужно быть немного поспокойнее", – рассказала Ольга Шукшина.

Интересно, что и муж Лидии Федосеевой-Шукшиной, скандально известный музыкальный продюсер Бари Алибасов, также не может вылететь. У него нет загранпаспорта. "Сейчас Алибасов звонит мне каждые два часа, как поговорит с мамой. Предлагает любую помощь, деньги в том числе. Поблагодарила: пусть звонит, лишь бы мама была окружена заботой и вниманием. Теперь никуда ее одну отпускать не буду", – заключила младшая дочь актрисы.