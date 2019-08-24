Алибасов высказался о самочувствии Федосеевой-Шукшиной после госпитализации

В личном микроблоге музыкальный продюсер разместил две фотографии с женой. На первом снимке он сидит за кухонным столом с Лидией Федосеевой-Шукшиной, на втором – музыкальный продюсер обнимает артистку на диване.
Основатель группы На-На отметил, что сейчас актриса чувствует себя гораздо лучше. Он поблагодарил врачей госпиталя имени А. А. Вишневского. "Лиде стало намного легче, спасибо военному госпиталю имени А.А. Вишневского", – поделился с подписчиками продюсер.
В комментариях пользователи пожелали артистке скорейшего выздоровления. "Дай Бог здоровья Лидии Николаевне и вам, Бари Каримович!", "Всего вам наилучшего!", "Счастья вам дорогие! Берегите друг друга!", – отметили поклонники.
Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо во время отдыха с подругами в Болгарии. Врачи диагностировали у нее сердечный приступ. Однако артистке отказали в госпитализации из-за того, что она не взяла с собой в поездку медицинский полис.
Музыкальный продюсер Бари Алибасов уверен, что младшая дочь актрисы Ольга довела мать до тяжелого состояния своими "гнусными посланиями". По его словам, в российскую больницу Лидию Федосееву-Шукшину сопровождали ее дочь Маша и внук Макар. "Видеть свою дочь Ольгу она категорически отказалась", – подчеркнул основатель группы На-На.
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