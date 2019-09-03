"Длинная бородатая бабища": Киркорова высмеяли за нелепый вид

Поп-король обожает менять наряды. Филипп Киркоров прослыл настоящим модником в звездной тусовке. Между тем человеку далекому от шоу-бизнеса одежда артиста кажется нелепой и безвкусной.

Певец не отрицает – он помешан на вещах. Модную и дорогую одежду артист скупает тоннами. В загородном особняке Филиппа Киркорова гардеробная занимает 450 метров. Также есть отдельная комната для аксессуаров и обуви – ее у вокалиста целый склад – около пяти тысяч пар.

"Я шопоголик. Началось это очень давно. Не знаю, как избавиться. Уговариваю себя, что этого требует профессия, что ты не можешь появиться в одном и том же два раза", – говорил Филипп Киркоров в одном из интервью.

Отметим, что наряды у Киркорова недешевые. Филипп как-то показывал телеведущей Ксении Собчак пиджаки, которые стоят целое состояние: хлопковый от японского бренда Undercover за 179 800 рублей и расшитые вручную от итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны стоимостью 20 и 50 тысяч евро.

Жизнь разделилась на "до" посещения гардеробной Филиппа и "после", – признавалась тогда телеведущая.

К слову, обыватели яркие образы Филиппа Киркорова ругают. Видимо, не понимают врачи, учителя и полицейские в модных новинках, да и куда уж нам, если один пиджак поп-короля стоит в лучшем случае как четыре зарплаты. Обычные граждане такие наряды даже в руках не держали.

"Киркоров одел советский ковер 😂", "Господи, что за наряд?", "Интересно будет увидеть его в НОРМАЛЬНОЙ МУЖСКОЙ одежде", "Трикотажная анаконда 😂😂😂", "Пэчворк фил", "А папа опять в ковре🙈", "Городской сумасшедший", "Длинная бородатая бабища похитила детей", – смеется над Филиппом Киркоровым народ.