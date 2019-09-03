"Длинная бородатая бабища": Киркорова высмеяли за нелепый вид

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
партнеры
Вторник 3 сентября
Лента новостей
20:24
Вячеслав Моше Кантор объявил о проведении Пятого Всемирного форума памяти Холокоста
20:12
В Шереметьево столкнулись два самолета
19:47
Народ в шоке от смерти в семье Тимошенко
19:44
Под Петербургом женщина задушила мать своего сожителя занавеской
18:31
Малышева на всю страну показала обожженные внутренности Алибасова
18:20
Народ в панике от вида изможденного Корчевникова
18:16
"Да провались оно все": Варнава сгорела от стыда в кресле гинеколога
18:01
Перестала быть женщиной: очень опасные симптомы
18:00
"Так легче": 51-летняя Смехова доверилась умелому мужчине
17:57
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
17:16
В Госдуме ждут объяснений от американского посла
17:15
Любовь всей жизни довела Алексея Воробьева до побоев
17:01
Discovery Sport: близкий к народу
16:58
Есть любовница: жена известного актера потрясла грязным бельем у Шепелева
16:54
Агрессивный Порошенко подвел соратника под монастырь
16:46
"Вынуждена бороться с тяжелой болезнью": неожиданное признание Марины Александровой
16:43
Звезду фильма "Сумерки" заставили пойти на жертву ради карьеры
16:37
В Удмуртии нетрезвый хулиган угрожал полицейским муляжом гранаты
16:21
У дочери Навки обнаружились новые таланты
16:20
Осмелевшему Зеленскому начали поступать угрозы
16:19
Знаментую картинку скандального художника украли неизвестные
16:14
"Я столько не зарабатываю": Седокова взвыла от безденежья
16:05
Опасающийся развода житель Башкирии ударил жену ножом
15:56
В России жестко поставили на место скандалиста Джонсона
15:44
В Ставропольском крае разбился самолет
15:43
"Все больше проседает": громкое заявление о проблемах с Крымским мостом
15:36
Десятилетний ребенок рухнул с дерева в Подмосковье
15:30
Русская вдова нигерийского принца привела к Малахову нового темнокожего любовника
15:19
Под Москвой пьяный вусмерть пассажир разбил о голову машиниста бутылку
15:19
Мачеха похвасталась успехами дочери Началовой
15:11
Толмацкий дерзко ответил на откровения вдовы Децла
15:07
Очередной пиар? В ресторан Бузовой ворвались грабители (видео)
14:48
Зеленского оплевали после возмутительного решения
14:27
"Дотянули до третьей стадии": известный артист рассказал Корчевникову о борьбе с раком
14:16
Лопырева впервые раскрыла подробности развода возлюбленного
14:12
"Просто взрыв инсулина": названы самые опасные продукты для школьников
14:05
Российская студентка погибла в результате ЧП в Турции
13:59
Поставят к стенке: Порошенко предсказали страшную участь
13:54
"Связан с убийством": появился сенсационный компромат на Порошенко
13:51
После развода Климова сильно изменилась
13:32
"Лапочки такие": дочь известного актера оказалась знатной сердцеедкой
13:30
"Сына и себя надо было спасать": вдова Децла открыла страшную правду о свекрови
13:23
На Украине рвут на себе волосы из-за потерь после блокады Крыма
13:17
В Финском заливе затонула яхта
13:10
Беспокойный Лукашенко отгородился от Зеленского
13:01
"Это эгоистично": Водонаева "выдала на орехи" Виторгану
13:00
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница отправлена в отпуск
12:39
МГЕР запускает масштабную акцию по сбору макулатуры
12:31
Жена рассказала о состоянии Александра Розенбаума
12:26
Lexus LC: продлевая лето
12:14
"Слишком личное": Медведева поделилась сокровенным
12:09
Мэр Златоуста подал в отставку
12:02
Дети Пугачевой побили детей Нетребко и Жукова
11:55
Предательство: стало известно о позорном поступке Зеленского
11:51
Валерия вышла в свет после скандала с Наргиз
11:14
Поклонской вынесли неутешительный приговор
10:47
Тысячи жителей Приангарья остались без света из-за молнии
10:46
Эрнсту пожаловались на некрасиво поступившего Шепелева
10:43
Малышева собралась пройтись ремнем по "рукам-базукам"
10:41
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
10:11
Бузова в панике: поющая ведущая просит помощи у врачей
10:07
У Тарасова и Костенко будет второй ребенок
09:53
"Не забалуешь!": не пустившую сына в школу Рудковскую оплевали с головы до ног
09:34
"Я давно замужем": беременная Миронова откровенно об отце ребенка
09:25
"Они остро ощутят потерю": воровку Маркл поймали с поличным
09:11
Названы продукты для борьбы с жиром на талии
08:54
Вскрылся неожиданный смысл хита "3 сентября"
08:53
Музыканты известной группы разбились в ДТП в Тунисе
08:03
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
06:25
Зеленский крупно подставил хвастливого Лукашенко
06:24
"Оля ему устроит": пьяный муж Рапунцель обещал массаж чужой невесте
04:07
Звезда Голливуда попала впросак из-за классика русской литературы
02:09
Удаление легкого: вейп сломал жизнь юного спортсмена
00:14
"Правда жизни": отчаявшаяся вдова Рынска окончательно наплевала на себя
22:00
Виторган заплатил суррогатной матери два миллиона
21:58
"Произошло трагическое событие": Долина рассказала о судьбе дочери Началовой
21:53
В Липецке на посетительницу цирка набросился ягуар
21:51
"Все прошло отлично!" – Гагарина наплевала на школьную линейку сына
21:42
В результате пожара на корабле погибли десятки человек
21:32
Помогла Украина: У России в Крыму нашелся неожиданный союзник
21:23
Дубцова сделала важное признание о личной жизни
21:20
В Удмуртии пенсионер погиб в страшной аварии
21:07
В московском метро на рельсы упал человек
20:52
Всплыли сенсационные данные о развалившемся браке Поклонской
20:44
Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице (видео)
20:32
Разыгрался аппетит: Абрамович поел в ресторане на 3 миллиона
20:11
Ненасытную Штурм обвинили в сексуальных домогательствах
20:08
Стремлению Макрона к переговорам с Путиным нашли объяснение
19:49
В Башкирии пенсионер прострелил голову сыну из-за упреков в пьянстве
19:47
"Пока, к счастью, не артист": Боярская рассказала о склонностях старшего сына
19:37
Вскрылись подробности побега Бони с дочерью из Монако
19:07
Роли фильма "Брат-3" распродают за миллионы рублей
18:56
"Господи, спасибо, что взял деньгами": Шепелев столкнулся с циничной аферисткой
18:53
"Плачу": страдающая Королева устроила поминки в День знаний
18:42
"К убыткам не привыкать": Зеленский получит по шапке после провокации с газом
18:36
В Красногорске мужчина открыл стрельбу с балкона
18:13
Заботливый Путин выручил школьника (видео)
17:49
"Он говорил с моей грудью": волна секс-скандалов зацепила Дмитрия Борисова
17:48
"Я не смогу жить без нее": Кравец оплакивает потерю малолетней дочери
17:04
"Больной человек": Лукашенко устроил переполох из-за наркотиков
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Расставшуюся с принцем Гарри красотку затащили под венец
Отчаявшаяся Энистон купила себе нового бойфренда за бешеные деньги
От вляпавшегося в неприятности Джонни Деппа решили избавиться
"Уже другая жизнь": жена разводится с известным российским артистом
Шоу-бизнес

"Длинная бородатая бабища": Киркорова высмеяли за нелепый вид

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com.
Поп-король обожает менять наряды. Филипп Киркоров прослыл настоящим модником в звездной тусовке. Между тем человеку далекому от шоу-бизнеса одежда артиста кажется нелепой и безвкусной. 
прочитано 216 раз

Певец не отрицает – он помешан на вещах. Модную и дорогую одежду артист скупает тоннами. В загородном особняке Филиппа Киркорова гардеробная занимает 450 метров. Также есть отдельная комната для аксессуаров и обуви – ее у вокалиста целый склад – около пяти тысяч пар.

ПО ТЕМЕ

Обнимающегося со скандальным певцом Киркорова облили помоями

"Это такая клоака!": Киркоров резко высказался о шоу-бизнесе

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Я шопоголик. Началось это очень давно. Не знаю, как избавиться. Уговариваю себя, что этого требует профессия, что ты не можешь появиться в одном и том же два раза", – говорил Филипп Киркоров в одном из интервью.

Отметим, что наряды у Киркорова недешевые. Филипп как-то показывал телеведущей Ксении Собчак пиджаки, которые стоят целое состояние: хлопковый от японского бренда Undercover за 179 800 рублей и расшитые вручную от итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны стоимостью 20 и 50 тысяч евро.

Жизнь разделилась на "до" посещения гардеробной Филиппа и "после", – признавалась тогда телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

К слову, обыватели яркие образы Филиппа Киркорова ругают. Видимо, не понимают врачи, учителя и полицейские в модных новинках, да и куда уж нам, если один пиджак поп-короля стоит в лучшем случае как четыре зарплаты. Обычные граждане такие наряды даже в руках не держали.

"Киркоров одел советский ковер 😂", "Господи, что за наряд?", "Интересно будет увидеть его в НОРМАЛЬНОЙ МУЖСКОЙ одежде", "Трикотажная анаконда 😂😂😂", "Пэчворк фил", "А папа опять в ковре🙈", "Городской сумасшедший", "Длинная бородатая бабища похитила детей", – смеется над Филиппом Киркоровым народ.

Автор: 3 сентября 2019, 21:55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А мама где?
1

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

"Длинная бородатая бабища": Киркорова высмеяли за нелепый вид
Пославший Малахова рыжий из "Иванушек" собрался на шоу "Дом-2" за новой женой
Главный красавец Голливуда превратился в старого трансвестита после пластики
Бесстыжая Водонаева похвасталась своей неиспорченной "орхидеей"

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

После развода Климова сильно изменилась

Актриса поделилась планами на будущее
Шоу-бизнес

Толмацкий дерзко ответил на откровения вдовы Децла

Продюсер уверен, что женщина сумасшедшая
Шоу-бизнес

Вскрылся неожиданный смысл хита "3 сентября"

Не все так просто, как казалось
Общество

Поклонской вынесли неутешительный приговор

Какова дальнейшая судьба прокурора

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Календарь красоты для женщин на сентябрь
К несчастью Заворотнюк оказался причастен бывший муж
Совет на выходные 31 августа – 1 сентября

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru