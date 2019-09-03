Малышева показала изнутри пищевод Алибасова

Телеведущая раскрыла подробности лечения продюсера группы "На-На" от отравления. Елена Малышева посвятила истории болезни Бари Алибасова фрагмент передачи "Жить здорово!" на Первом канале.

Ведущая обратила внимание на то, что в различных ток-шоу эксперты пытались уличить шоумена во лжи. При этом она уточнила, что медики не раскрывали подробностей лечения Бари Алибасова, поскольку врачебная тайна охраняется законом.

Получив официальное разрешение на обнародование всех данных, редакторы программы пригласили врачей из института имени Склифосовского. Руководитель отделения токсикологии Михаил Поцхверия подтвердил, что Бари Алибасов поступил с диагнозом "отравление прижигающей жидкостью" и отметил, что пациент был трезв.

Кроме того, медик сообщил, что у шоумена был ожог дыхательных путей, и врачи даже рассматривали возможность провести трахеотомию. По словам Поцхверии, Бари Алибисову вводили большое количество жидкости, чтобы избежать токсического шока.

В передаче также показали пищевод продюсера изнутри. Врач Юрий Тетерин прокомментировал видеозапись эндоскопического исследования. Он обратил внимание на черные и красные фрагменты слизистой оболочки пищевода, заметив, что это признаки третьей и четвертой степени ожогов.

Примечательно, что спустя почти две недели после отравления пищевод Бари Алибасова оказался почти здоровым. "Розовая красивая слизистая", – прокомментировала ролик Елена Малышева.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу в начале июня 2019 года. Сообщалось, что он по ошибке выпил средство для прочистки труб под названием "Крот", перепутав его с соком. После этого инцидента общественность разделилась на два лагеря. Одни поверили в отравление продюсера, другие же, в том числе многие представители шоу-бизнеса, посчитали это пиар-ходом.