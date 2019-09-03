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Малышева показала изнутри пищевод Алибасова

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая раскрыла подробности лечения продюсера группы "На-На" от отравления. Елена Малышева посвятила истории болезни Бари Алибасова фрагмент передачи "Жить здорово!" на Первом канале.
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Ведущая обратила внимание на то, что в различных ток-шоу эксперты пытались уличить шоумена во лжи. При этом она уточнила, что медики не раскрывали подробностей лечения Бари Алибасова, поскольку врачебная тайна охраняется законом.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Получив официальное разрешение на обнародование всех данных, редакторы программы пригласили врачей из института имени Склифосовского. Руководитель отделения токсикологии Михаил Поцхверия подтвердил, что Бари Алибасов поступил с диагнозом "отравление прижигающей жидкостью" и отметил, что пациент был трезв.

Кроме того, медик сообщил, что у шоумена был ожог дыхательных путей, и врачи даже рассматривали возможность провести трахеотомию. По словам Поцхверии, Бари Алибисову вводили большое количество жидкости, чтобы избежать токсического шока.

В передаче также показали пищевод продюсера изнутри. Врач Юрий Тетерин прокомментировал видеозапись эндоскопического исследования. Он обратил внимание на черные и красные фрагменты слизистой оболочки пищевода, заметив, что это признаки третьей и четвертой степени ожогов.

Примечательно, что спустя почти две недели после отравления пищевод Бари Алибасова оказался почти здоровым. "Розовая красивая слизистая", – прокомментировала ролик Елена Малышева.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу в начале июня 2019 года. Сообщалось, что он по ошибке выпил средство для прочистки труб под названием "Крот", перепутав его с соком. После этого инцидента общественность разделилась на два лагеря. Одни поверили в отравление продюсера, другие же, в том числе многие представители шоу-бизнеса, посчитали это пиар-ходом.

Автор: 3 сентября 2019, 18:31
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