"Не ахти": вскрылась правда о состоянии тяжелобольного Алибасова

Бари Алибасов всем своим видом дает понять, что с финансами у него более чем хорошо. Однако на самом деле это не так, выяснили репортеры.

О финансовом состоянии Бари Алибасова зашептались после того, как он попал в реанимацию, выпив по ошибке средство для прочистки труб. Говорят, продюсер был одной ногой в могиле, что стало поводом обсудить его завещание и многомиллионное наследство. А тут еще Бари Алибасов – младший ляпнул, будто на истории с отравлением они заработали порядка 26 миллионов.

Однако в реальности все гораздо проще. Журналисты сайта "Комсомольская правда" раздобыли справку о доходах шоумена и выяснили, что тот обогатился за счет супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Если до похода в ЗАГС в ноябре 2018 года Алибасов заработал 114 942 рубля в сентябре и 57 471 рубль в октябре, то после пошли иные деньги: один миллион 725 тысяч рублей после свадьбы и один миллион 149 тысяч в декабре. Одну из этих сумм Алибасов получил за фильм, посвященный их с актрисой бракосочетанию.

Также продюсер является одним из учредителей фирмы "Натали", которая организует развлечения. "Алибасов реально когда-то давно был очень богатым, но все, что имел, вложил в недвижимость, а теперь боится лишиться и ее. Сейчас у него с финансами не ахти. Выплывает на пиаре, но это нестабильный источник доходов. Недвижимость есть, а вот живых денег – негусто", – рассказали репортерам.

По словам источника, Бари Алибасов зарабатывает участием в разных ток-шоу: надо же как-то содержать девятикомнатную квартиру в Москве. На самом деле это три квартиры, объединенные в одну. Да и тут все непросто – на продюсера оформлены только две.

"Как только меня не будет на этом свете, человек, на которого записана часть площади, просто не пустит сюда ни моего сына, ни мою жену. Возможно, ему даже выгодно, чтобы я побыстрее умер", – предположил однажды Бари Алибасов. А его подруга Лена Ленина прямо заявила: "Алибасов в долгах, вот и устраивает пиар-кампании, чтобы заработать!"