Бузова в панике: поющая ведущая просит помощи у врачей

Бузова известна в России как автор хита "Мало половин", но в последнее время ходят слухи, что исполнительница может остаться вообще без голоса. Ольга много работает, чтобы оставаться на плаву, и ее деятельность сопряжена с постоянными нервными перегрузками, которые не прибавляют здоровья.
"Берегу голос: чай, лимон, мед, леденцы специальные...", – поделилась певица с поклонниками. Она отметила, что в связи со съемками предстоящего шоу "План Б" ей приходится беречь психику.
"Мне категорически запрещено нервничать! Я могу сохранять внешнее спокойствие в любой ситуации, но если на душе плохо и тревожно, то сразу теряю голос. Теперь учусь контролировать эмоции", – рассказала Ольга в интервью газете "Комсомольская правда".
Она отметила, что на ней лежит огромная ответственность. На нее ложится не только участие в концертах, но и новый телевизионный проект, отбором участников которого занимался ее друг Тимур Батрутдинов.
В рамках "Плана Б" Бузова надеется найти настоящую любовь. Она не боится "войти дважды в одну реку". Напомним, ранее девушка участвовала в шоу "Замуж за Бузову". Тогда ее отношения с бизнесменом Денисом Лебедевым не вышли за рамки эфира.
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Мужчина меня оскорбил
Мужчина верит гороскопам
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
Что я здесь делаю?
Донбасс будет русским?
ПО МОСКВЕ ХОДЯТ БАБЫ В ПЛАТКАХ ЗАМОТАННЫЕ В ДЛИННЫХ ХАЛАТАХ
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-