Канделаки досталось за домашнее насилие

Скандальная блогер Лена Миро в очередной раз высказалась о знаменитостях. На сей раз "повезло" телеведущей Тине Канделаки. Ее девушка раскритиковала за предложение ввести реестр домашних насильников.

В своей статье, опубликованной на LiveJournal, Миро для начала решила рассказать предысторию. Как оказалось, знаменитость возмутил тот факт, что недавно в Осетии мужчина убил свою супругу Регину Гагиеву. Уточнялось, что девушка неоднократно писала заявления в полицию, но никто ничего не предпринял.

Канделаки этот факт настолько возмутил, что женщина выдвинула предложение ввести специальный реестр для таких мужей. Кроме того, она посоветовала отправлять "отличившихся" на медицинское освидетельствование и в случае уклонения лишать большинства прав нормального человека.

Такие радикальные меры вызвали шквал эмоций у блогера. Она поспешила поделиться собственным мнением.

"Ужасный случай уникален тем, что, несмотря на традиции, Регина неоднократно писала на мужа заявления о насилии, а полиция толком не реагировала. Ну, знаете, как всегда: когда убьют, тогда и приходите! И вот Регину убили. На волне женской солидарности теперь одно предложение краше другого," – высказалась Лена.

Она отметила, что с одной стороны, нельзя закрывать глаза на случаи домашнего насилия, но с другой, нужно детально разбираться в произошедшем. Блогер даже выдвинула предположение, что девушки сами могут провоцировать мужей на применение физической силы. Или, что еще хуже, просто оклеветать супругов по своим причинам.

"А вы знаете, что 99% случаев домашнего насилия спровоцированы самой женщиной, а 90% -– просто выдуманы, высосаны из пальца?.. Жена в истерике билась лбом об стену. Муж обнял ее, пытался оттащить от стенки, а она потом заявила, что он ее удерживал – а значит, применял насилие," – привела пример Миро.

Девушка добавила, что ей претит идея Канделаки, т.к. нет гарантии, что наказан будет действительно виновный человек. Лена эмоционально завершила свою статью такими словами: "Нет, куры, так не пойдет. Преступников нужно судить. Полиции – лучше работать. А курам, если их "насилуют" дома, лучше все-таки подать на развод."