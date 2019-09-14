Спорт вместо секса: Канделаки сделала неожиданное признание

На странице в "Инстаграм" знаменитость разместила фотографию, где она позирует на лестнице отеля. Телеведущая запечатлена в черной майке, спортивных штанах и кроссовках. Волосы она завязала в пучок.
В тексте журналистка рассуждает о непростом темпе жизни современного человека. Ежедневно каждый человек сталкивается с огромным потоком задач на работе, что в итоге отрицательно влияет на его психическое здоровье. Он становится "более возбудимым и раздерганным".
Чтобы эта неврастения не переросла в психозы или депрессию, человек должен заниматься активной деятельностью. "Нам крайне важна деятельность, которая позволяет организму вырабатывать и накапливать дофамин, который отвечает за ощущение удовольствия", – подчеркнула Тина Канделаки.
Одним из источников дофамина является секс. Однако, по мнению журналистки, занятия любовью вряд ли помогут стабилизировать эмоциональное состояние. "Секс по расписанию едва ли возможен даже с глубоко любящим вас человеком", – добавила она.
Тина Канделаки уверена, что именно спорт может привести к выработке "правильных гормонов". Поэтому знаменитость старается тренироваться вне зависимости от того, где она находится. Кроме того, телеведущая тщательно следит за своим питанием. Благодаря этому ей удается сохранять психику.
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