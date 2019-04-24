Перебинтованная Пынзарь из "Дома-2" после операции вызвала оторопь
Пынзарь решилась на пластику в середине апреля 2019 года. Ее очень не устраивало то, как она выглядит: особенно раздражал свисающий второй подбородок.
За дело взялись пластические хирурги. По словам Пынзарь, операция прошла успешно. Девушка чувствует себя хорошо и готовится к долгой реабилитации.
Звезда "Дома-2" даже решилась показать в Instagram, как она выглядит после пластики. Предварительно Пынзарь наложила фильтр на изображение, чтобы скрыть некоторые дефекты.
"Немного отекла. Такая вот я, перевязанная вся. Чувствую себя отлично", – заявила она.
Многие пользователи Сети были в шоке от увиденного. У Пынзарь перебинтована вся голова и шея. "Была на перевязке, у меня абсолютно ровненький подбородочек. Пыталась зацепиться, а не за что. В общем, моя мечта сбылась", – добавила звезда "Дома-2".
После операции поклонники буквально завалили Пынзарь сообщениями. "Дашуля, скорейшего выздоровления!!! Ты всегда была и останешься красоткой!" – написал один из комментаторов. "Смотреть на Вас одно удовольствие", – восхитился другой.
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