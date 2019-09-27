Подольская в купальнике взбудоражила россиян

Звезда не раз демонстрировала фигуру в купальнике на отдыхе, но никогда не снималась в бикини в студии. К тому же, она дополнила эротичный образ розовыми чулками. Наталья Подольская назвала снимок "шок-контентом". Кроме того, знаменитость рассказала, что наконец-то улетает в долгожданный отпуск – на Капри.
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