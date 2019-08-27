"Надоели голые задницы": Подольскую разнесли за подражание Бузовой

Певица опубликовала в Instagram свежее фото. Звезда демонстрирует роскошную фигуру. Наталья Подольская облачена в наряд, который обнажает ее стройные бедра. Создается впечатление, что на артистке нет белья.
"Я обожаю свою жизнь, свою работу. Все привыкли считать меня паинькой, но я не паинька. За моей мягкостью стоит сильный характер. Мои люди знают это. И кстати – мягкое, но твердое "настоять на своем "секрет моего крепкого брака в том числе! Новая, дерзкая", – написала Наталья Подольская ниже.
Отметим, что откровенный образ артистки пришелся по вкусу не всем. Некоторые интернет-обыватели пришли к выводу, что костюм вульгарен, поэтому не вяжется с образом Подольской.
"Никак не клеится! Не ее формат!", "Наташа. Ты ж мать! Костюм слишком откровенен", – рассуждали пользователи Сети.
Более того, подписчики отметили, что в новом имидже Наталья Подольская потеряла индивидуальность: мол, такая нежная красавица превратилась в клон Ольги Бузовой. Об этом сообщает Пятый канал. "Надоели голые задницы, ты была исключением, а теперь как все", – разнес Наталью Подольскую поклонник.
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