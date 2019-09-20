Дерзкая рокерша Подольская шокировала поклонников новым образом

Фото в непривычном амплуа знаменитость разместила на своей странице в "Инстаграм". Певица позирует на фоне неоновых вывесок за металлической решеткой. Примечательно, что для съемки супруга Преснякова выбрала большую черную мужскую футболку с принтом, хотя чаще девушку можно увидеть в элегантных платьях и утонченных костюмах.
Кроме того, стоит отметить ее дерзкий макияж – этакое переосмысление знаменитого сценического грима актрисы Твигги (Лесли Лоусон). На глаза артистки нанесены яркие серебристые блестки, а на складке века яркой черной подводкой нарисована черта.
В качестве укладки, как сообщает Пятый канал, звезда российской эстрады выбрала для себя хулиганские тонкие дреды. Такая прическа прекрасно дополнила образ бунтарки. Впрочем, фотографию Подольская подписала довольно просто – припевом из своей новой песни:
Что же мы ищем на той стороне?
Нет проигравших в этой войне.
Слева засада, справа засада.
А кроме тебя никого не надо.
Все, что мы ищем здесь и сейчас,
Медленный сон, бесконечная песня.
А я за тебя, за тебя, за тебя
Птицей феникс умру и воскресну...
Поклонники предположили, что в таком образе певица появится в новом клипе. Кроме того, они отметили, что Наталья Подольская очень похожа на американскую звезду Аврил Лавин.
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