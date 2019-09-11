"А где грудь?": откровенный снимок Подольской озадачил поклонников

Несколько часов назад звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в коричневом боди и бежевом пальто. Длинные волосы артистка оставила распущенными.
В подписи к посту Наталья Подольская размышляет о двойных стандартах в шоу-бизнесе. По ее словам, многие восхищаются фигурой американской певицы Дженнифер Лопес и приходят в восторг, когда исполнительница появляется на сцене в боди. Однако если российская звезда выходит в свет в подобном наряде, то она тут же сталкивается с волной критики.
"В чем секрет? Типа им можно, а нам нет? У нас мораль? А на пляже в купальнике можно? Ничего страшного? Лично я считаю, что красивое подтянутое тело – прекрасно! Для многих такое фото – мотивация! Ведь добиться результата трудом в наших руках! В твоих и моих", – отметила артистка.
Рассуждения певицы проигнорировали многие пользователи. Один из подписчиков высмеял ее снимок. "А где грудь?", – обратился комментатор к исполнительнице. "Съела", – иронично ответила Наталья Подольская.
Поклонники поспешили выступить в защиту артистки. "А где воспитание и такт?", "Уместно ли задавать подобные вопросы?", "Вообще-то грудь у нее на месте", "Главное, чтобы душа была чистая. А у Натальи с этим все в порядке", – заявили пользователи.
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