Звезда шоу "Дом-2" пережила клиническую смерть

Об этом житель проекта рассказал Антону Беккужеву в шоу "Бородина против Бузовой". Родион Толочкин объяснил, почему многим он кажется замкнутым и странным.
Участник шоу "Дом-2" отметил, что полон радости, однако порой старые болячки дают о себе знать, что сказывается на его настроении. "Кстати, о болячках. Я пережил клиническую смерть. Была у меня такая история", – рассказал Толочкин.
Сегодня Родион спокойно говорит о произошедшем, но в тот момент ему было очень плохо. Звезда шоу "Дом-2" попала в реанимацию из-за отравления. С каждым часом ему становилось все хуже. Врачи в буквальном смысле вытащили его с того света.
"Пока я был в таком состоянии, кое-что мне открылось, и именно это помогло мне жить дальше", – признался Родион Толочкин.
Отметим, что Родион известен зрителям не только как участник шоу "Дом-2". До этого молодой человек засветился в проекте "Песни на ТНТ". Зрители, помнящие Толочкина в пору его участия в музыкальном шоу, удивляются метаморфозам, которые произошли с ним после появления на телестройке. В "Песнях" Родион Толочкин был романтичным, уравновешенным, приятным во всех отношениях молодым человеком. Однако на шоу "Дом-2" он ведет себя иначе: как полный псих и пошляк. Поговаривают, что за роль ненормального Толочкину хорошо платят.
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