Алена Рапунцель о разводе бойфренда с женой

Участница проекта "Дом-2" Алена Рапунцель встречается с женатым мужчиной – Романом Макеевым. В их любовном треугольнике кипят бурные страсти. И чтобы избежать очередных сплетен девушка решила прояснить ситуацию.

прочитано 79 раз