Алена Рапунцель о разводе бойфренда с женой

По словам самого Макеева, их брак с супругой на стадии развода. Он уверяет, что выполнил все поставленные женой условия – например, выплатил кредиты.
Но, судя по всему, экс-избранница участника телестройки так не считает. Недавно она опубликовала архивный снимок с супругом. "В нашей машине мой муж. Любимый и дорогой человек – архив: и фото, и чувства. "Дом-2" ломает людей! Бог вам всем судья", – гласит надпись под постом.
После этого заявления хейтеры ополчились на Рапунцель, назвав ее разлучницей. Алена в свое оправдание заявила, что у нее не может быть соперничества с почти бывшей женой Романа.
"Он ушел от нее ко мне. Не я увела мужчину, пришла к ней домой и за руку его забрала", – подчеркнула участница "Дома-2".
Кроме того, звезда рассказала, что познакомила избранника со своей семьей. Ради этого они поехали в родной город Алены – Владивосток. "Ромка говорит, что ему очень здесь нравится и он хотел бы остаться.
Но возможностей здесь мало... Хотя Рома уже познакомился тут со звукорежиссерами", – сообщает Рапунцель.
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