"Замечательная актриса": Климова в коротком халатике взбудоражила общественность

Сложно поверить, но российской красавице уже больше 40 лет! Звезда отечественной театральной сцены является также счастливой мамой четверых замечательных ребятишек. Старшей дочери актрисы 17 лет.
На фото в "Инстаграм" Климова позирует с родными, переодетыми в уютную домашнюю одежду. Длинноногая знаменитость выбрала для себя желтый мини-халатик. Дети Екатерины одеты в пижамы и белый халат.
Публикацию артистка подписала так: "Люблю осень) за такие уютные и домашние вечера, в окружении моих любимых (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)"
Пользователи отреагировали на теплый снимок весьма благожелательно. Менее чем за сутки фотография набрала свыше 60 тысяч лайков. Кроме того, многие поспешили сделать комплименты.
"Екатерина, вы для меня пример женственности, красоты и независимости👍 Будьте счастливы и любимы!", "Все дети красота! Но один прям!!!!!!!!!!!! Феноменально хорошо...", "Пересматриваем наш любимый сериал Чума. Только сейчас буквально смотрели сцену с Табаком и вами где он уходит от вас. Вы замечательная актриса. Не знаю почему но именно в этом сериале я прям на вас подсела", – написали поклонники звезды.
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