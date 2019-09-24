День рождения сына воссоединил Климову с бывшим мужем

Актриса Екатерина Климова воссоединилась с бывшим супругом Игорем Петренко на дне рождения сына. Трогательные снимки знаменитость выложила в своем аккаунте.



Пара развелась почти пять лет назад. Они прожили в браке десять лет, однако из-за того, что счастье семья демонстрировала только на публике, бракоразводный процесс состоялся. Сама Екатерина вспоминала, что муж не уделял ей должного внимания и за ним часто ходили по пятам поклонницы.



Тем не менее, несмотря на взаимные претензии в прошлом родители юного Корнея продолжают общаться. Так они вновь воссоединились, чтобы отпраздновать день рождения сына. На опубликованным на личной странице артистки в "Инстаграме" видео звезды демонстрируют друг к другу теплое отношение, пусть уже и без романтической привязки.

Материалы с семейного торжества актриса подписала так: "Корней, поздравляю себя с твоим 11-летием! Как же нам всем, повезло с тобой! Днями Рождения в нашей семье никого не удивишь, но твой праздник всегда собирает нас вместе и становится самым душевным!) (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.).

Отметим, что на мероприятии появился не только папа мальчика, но и его крестная – Татьяна Лютаева. Для празднования дня рождения звезда выбрала уютный французский ресторанчик. В подписи к фото и видео артистка поблагодарила персонал заведения за вкусную еду и атмосферу.

Поклонники знаменитости также не остались в стороне от ее радости. Многие поспешили написать свои искренние поздравления Корнею: "С днем рождения Корней! Катенька и Вас с рождением сына! Вы счастливая женщина! Ст.деток, это радость! Для женщины это самое главное!", "С Днем рождения Корней!!! Пусть все твои желания исполнятся!!!", "Счастья мальчишке огромного".