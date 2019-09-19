Екатерина Климова предстала сильно помолодевшей

17 сентября звезда театра и кино произвела фурор в платье с глубоким декольте. Знаменитость появилась в Большом театре на опере "Евгений Онегин" в эффектном наряде, который не оставил равнодушными ее поклонников.
Для вечернего выхода в свет Екатерина Климова выбрала маленькое черное платье с глубоким декольте. Дополнила она свой образ лодочками в тон.
Екатерина Климова выглядела непривычно: артистка выпрямила свои вьющиеся локоны, благодаря чему стала выглядеть еще моложе. Во время похода в театр с подругой она смотрелась умопомрачительно и свежо.
Судя по всему, и настроение у Екатерины Климовой было соответствующим. Актриса поздравила театр с премьерой, записывала видеоролики и выкладывала соблазнительные снимки в Инстаграм. Кроме того, многие поклонники рассмотрели татуировку на плече актрисы.
Отметим, у Екатерины Климовой – трое детей. Знаменитая многодетная мама неизменно вызывает восхищение у многочисленных поклонников своей фигурой и моложавым внешним видом.
Напомним, что после развода Екатерина Климова и актер Игорь Петренко, от которого она имеет сыновей, после развода остались в прекрасных отношениях. Они в равной мере занимаются воспитанием общих детей и периодически собираются вместе на торжествах.
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